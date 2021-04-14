РИАМО - 14 апр. Клуб ЦСКА официально объявил об уходе тренера Василия Березуцкого, предпогалается, что он присоединится к футбольной команде «Краснодар», сообщает Газета.ru.

Подтверждение опубликовали на официальном сайте команды. Согласно информации «Чемпионата», Березуцкий войдет в штаб Виктора Гончаренко «Краснодар».

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а говорит лишь «до свидания!» — говорится в сообщении.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице. В своем активе располагают 46 очками за пять матчей до финиша сезона.