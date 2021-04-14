РИАМО - 14 апр. В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение проектной документации и возведение детсада на 325 мест и остановки общественного транспорта в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Здание дошкольного учреждения планируют возвести в поселке Битца. Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Помимо детсада планируется строительство остановки. Она разместится в 500 м от учреждения. К остановке проложат благоустроенный маршрут. Площадь застраиваемой территории составляет 1,2 га.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Они финансируются за счет средств регионального и муниципального бюджетов.