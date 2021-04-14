РИАМО - 14 апр. Подмосковные энергетики в течение этого года реконструируют более 15 км линий электропередачи и отремонтируют 72 подстанции в Раменском, Домодедове, Щелкове, Пушкине, Ступине, Чехове, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Истре, Люберцах и Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному блоку энергетики уделять особое внимание работе по обеспечению бесперебойного электроснабжения в проблемных муниципалитетах.

«Все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей этих округов Подмосковья, все они вошли в программу регионального Минэнерго», - сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что в рамках программы повышения надежности на текущий год запланирована не только реконструкция более 15 км воздушных и кабельных линий электропередачи, но и строительство новых ЛЭП общей протяженностью более 8 км.

В регионе наращивают темпы работ по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования в округах.