РИАМО - 14 апр. В будние дни до конца апреля ограничат движение машин через железнодорожный переезд, расположенный рядом с платформой Новопетровская Рижского направления в городском округе Истра Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Такие меры введены из-за укладки бесстыкового пути на участке Румянцево – Чисмена.

Альтернативным маршрутом для автомобилистов на время проведения работ станет дорога под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево, она находится в 4,5 км от переезда.

Водителей попросили отнестись к работам с пониманием и планировать поездку заранее.