РИАМО - 14 апр. Возгорание произошло в квартире дома № 3 в Багратионовском проезде столицы, пожарные спасли шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 18:43 в среду.

«Горящую квартиру покинули три человека, из них один ребенок. Два человека находятся в скорой для проверки. В ходе тушения с выше расположенных этажей были спасены шесть человек», - говорится в сообщении.

В 18:55 возгорание локализовано на площади 10 кв. м. В 19:03 пожар потушили.

Информация по пострадавшим при пожаре уточняется.