РИАМО - 14 апр. В Московской области в этом году запланировано отремонтировать более 1 тыс. крыш многоквартирных домов, работы пройдут в рамках программы капремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«На сегодняшний день программа капитального ремонта в регионе уже выполнена на треть, поэтому мы уверены, что все работы будут сданы в соответствии с намеченным графиком. Представители Фонда капитального ремонта и министерства регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход работ» — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В рамках программы также ремонтируют фасады, кровлю, меняют инженерные системы, приводят в порядок подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капитальному ремонту. В нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов.

С начала реализации программы в регионе отремонтировано уже более 13 тыс. многоквартирных домов и улучшены жилищные условия более 1,8 млн жителей.