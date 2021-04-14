РИАМО - 14 апр. До 18 апреля в отреставрированном кинотеатре «Художественный» можно будет посмотреть фильмы «Отец», «Гунда», «Мой год в Нью-Йорке» и другие картины, сообщается в Instagram-аккаунте культурного заведения.

Фильм «Отец» французского драматурга Флориана Зеллера был снят по его собственной пьесе. О жизни свиней на норвежской ферме зрителям кинотеатра расскажет документальная черно-белая драма Виктора Косаковского – «Гунда».

Картина «Куда идешь, Аида?» покажет зрителям историю переводчицы ООН, пытающейся спасти семью от массовой казни боснийских мусульман, которая известна как резня в Сребренице. Российская картина «Звук металла» расскажет о музыканте, которые теряет слух.

«Мой год в Нью-Йорке» представит вниманию зрителей богемную сказку о буднях литературного агентства в Нью-Йорке, где сотрудница отвечает на письма, адресатом которых является Джером Сэлинджер.

Экраны кинотеатра также покажут визионерскую головоломку «Нос, или заговор «не таких». Она совмещает в себе сатиру и трагедию, анимацию и документалистику, живописный реализм и русский авангард.

В расписание кинотеатра также вошел фильм «Чернобыль», в котором рассказывают о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Открытия старейшего кинотеатра Москвы – «Художественного» – зрители ждали семь лет. Для широкой публики он вновь заработал 9 апреля. Кинотеатр после реконструкции стал более вместительным – теперь в нем четыре зала, а еще библиотека, три бара, ресторан и пекарня.