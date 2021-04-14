РИАМО - 14 апр. В столице начался сбор мнений по проектам строительства объектов спорта, социнфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, на обсуждение горожан вынесли 68 проектов, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Изучить проекты и внести свои предложения участники общественных обсуждений смогут на сайте проекта «Активный гражданин» до 27 апреля.

«Москвичам предложат обсудить строительство спортивной инфраструктуры, реконструкцию газовых и инженерных сетей, несколько проектов развития производственных зон и множество других, не менее важных проектов. Все они затрагивают значимые сферы жизни горожан», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В районах Ростокино, Свиблово, Ярославский, Нижегородский, Текстильщики и Рязанский на рассмотрение горожан предложены проекты реконструкции газопровода. В Покровском-Стрешневе москвичи обсудят проект реконструкции медцентра, в Ярославском районе - проект Ледового дворца.

Принять участие в обсуждениях могут москвичи, которые проживают и работают в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, депутаты.

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