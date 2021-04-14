РИАМО - 14 апр. Профилактика сосудистых нарушений касается каждого, но наибольшую значимость она имеет для людей, имеющих несколько факторов риска, сообщает aif.ru.

«Острые нарушения мозгового кровообращения часто возникают на фоне сердечной патологии. <…> Возникновение инсульта на фоне фибрилляции предсердий предполагает прием антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Это связано с тем, что при таком нарушении ритма в сердце происходит повышенное тромбообразование, образующиеся тромбы могут покидать сердце и закупоривать сосуды, кровоснабжающие головной мозг», — отметила врач-невролог Аминат Долова.

Также, по ее словам, есть и другие заболевания сердца, при которых в его камерах повышено образование тромбов. Например, инфаркт миокарда с формированием аневризмы левого желудочка. При таких состояниях также необходим прием разжижающих кровь препаратов.

Кроме того, людей, страдающих неврологическими заболеваниями, должны наблюдать совместно невролог и кардиолог. Лечащие врачи нередко предлагают терапию и профилактику амбулаторно по собственному плану. Но в случае сложных ситуаций для подбора адекватной терапии требуется госпитализация пациента в стационар.