РИАМО - 14 апр. В столице в среду вечером загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, самые большие заторы образовались в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьезные пробки образовались на Яузском и Покровском бульварах, Москворецкой улице, улице Серафимовича, Новом Арбате, Богословском переулке.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на западе, северо-западе и юго-западе города.

Улучшится транспортная ситуация к вечеру. К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 - до 5 баллов.