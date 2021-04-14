РИАМО - 14 апр. С 19 по 22 мая в подмосковном пансионате «Лесные Дали» состоится 25-й Российский интернет-форум, главными темами которого станут ИИ-трансформация, digital-аудио и работа с блогерами, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

РИФ — это главная весенняя площадка для общения игроков Рунета, где обсуждаются тенденции его развития, строятся планы и стартуют новые проекты. РИФ-2021 продлится четыре дня и объединит форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.

«Пять ключевых тем форума связаны с трендами этого года: персонализация, аудио-формат как new black, трансформация коммуникации с новым поколением и фантазии о будущем. Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента. Именно поэтому вы не увидите традиционные темы РИФ, которые были с нами не первый год», — сказала программный директор РИФ-2021 Вера Бородкина.

Докладчиками выступят представители «Яндекса», Альфабанка, AliExpress, Spotify, Mail.ru, «ВКонтакте», «Газпром Медиа», You drive, МТС, «Билайна», Rassvet.Digital, Rambler.Group. Они расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, продуктовой разработке цифровых продуктов и многом другом.

Аудитория РИФ — это директора, CEO компаний, PR-менеджеры и руководители отделов. Регистрация участников проводится на сайте.