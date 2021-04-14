РИАМО - 14 апр. Региональный оператор «РТ-Инвест» до конца текущего года планирует установить 15 тыс. дополнительных новых контейнеров для раздельного сбора, они появятся в трех городских округа Подмосковья, сообщает пресс-служба АО «РТ-Инвест».

Так, в Сергиево-Посадском кластере появятся еще 2 тыс. баков для вторсырья и 5 тыс под смешанные отходы. В Рузском округе и Кашире возрастет на 1,5 тыс. синих контейнеров и на 2,5 тыс. серых.

В 2019 году на четыре серых контейнера приходился один синий. На текущий момент соотношение изменилось. Теперь на четыре серых контейнера приходится два синих. Площадки оборудуются новыми емкостям по запросам граждан. Оборудованием занимаются региональные операторы, а корректировкой нормативов – органы местного самоуправления.

Так, на комплексы «РТ-Инвест», где ведется переработка отходов, поступает больше чистых фракций, вовлекающихся во вторичный оборот.

Учитывая приближение летнего сезона, операторы компании сократили интервалы вывоза отходов. В особенности это касается частного сектора, где с приходом тепла баки стали наполняться быстрее. Графики изменятся также на площадках многоквартирных домов, где проживает большое количество граждан.

Особое внимание «РТ-Инвест» уделяет популяризации раздельного сбора мусора, а миссией компании представляется достижение нулевого захоронения.