РИАМО - 14 апр. XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021» пройдет с 12 по 16 мая в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

На площадке салона будут продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности. Участники смогут установить новые деловые контакты и поделиться опытом.

С 12 по 15 мая основная площадка салона впервые развернется в центре «Патриот». 16 мая в рамках демонстрационной программы на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС пройдет международное учение по ликвидации ЧС с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, а также представителей корпуса сил СНГ.

В рамках научно-деловой программы запланировано проведение свыше 60 общественно-значимых конгрессно-выставочных мероприятий. В них примут участие производители оборудования и разработчики технологий в сфере безопасности, представители учебных и научных учреждений.

Организаторами мероприятия выступают МЧС России и МВД России. Всю дополнительную информацию можно узнать на сайте.