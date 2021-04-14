РИАМО - 14 апр. Эффективность работы Подмосковья в рамках проекта «Чистая страна» отмечена в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии приняли участие во Всероссийском совещании по реализации федерального проекта «Чистая страна», организованном министерством природных ресурсов и экологии РФ. В ходе совещания была отмечена эффективность работы Подмосковья в рамках проекта.

«Отмечено, что ликвидация накопленного вреда в регионе идет в графике, без отставаний. Но есть ряд проблем, и главная из них – недостаток субсидий из федерального бюджета, необходимых для рекультивации всех объектов. Мы постарались донести эту проблему до Минприроды. Нас услышали, это зафиксировано в протоколе совещания. Надеюсь, что финансирование будет увеличено», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Глава Минэкологии напомнил, что Подмосковье является безусловным лидером по масштабам реализации проекта «Чистая страна». В регионе закрыты 39 полигонов ТКО и полностью рекультивированы 10 объектов. Рекультивация еще 7 завершится в течение 2021-2022 годов.

Федеральный проект «Чистая страна» направлен на формирование в России эффективной системы обращения с отходами, а также на снижение экологической нагрузки, связанной с несанкционированными мусорными полигонами.