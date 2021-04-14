РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жителей Подольска предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников банков и полиции требуют данные банковских карт, сообщается на сайте администрации округа.

«Уважаемые жители округа, если вам позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банков или правоохранительных органов, и сообщили о подозрительных операциях, попросили назвать номер банковской карты, код из СМС-сообщения или перевести денежные средства на «безопасный счет» — ни в коем случае не сообщайте им этих данных и не выполняйте никаких денежных операций! Прервите разговор. Запомните, что так действуют только мошенники, а понятия «безопасный счет» не существует», - говорится в сообщении.

Сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не требуют данные банковских карт. При сложных ситуациях граждан приглашают в ближайшее отделение банка или отдел полиции.