РИАМО - 14 апр. По требованию инспекторов Госадмтехнадзора, устранено 1093 нарушения вывоза мусора с контейнерных площадок Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления административно-технического надзора Московской области.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах: Одинцово, Красногорск, Коломна, Зарайск, Подольск, Ленинский, Люберцы, Домодедово, Раменский, Воскресенск, Дмитров, Электросталь», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

По его словам, управляющие компании, администрации муниципалитетов и представители регионального оператора привлечены к административной ответственности за нарушения.

Нарушения касались несвоевременного вывоза мусора, состояния забора контейнерных площадок и уборки прилегающей территории.