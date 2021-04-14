РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в среду провел проверку выполнения подрядными организациями ямочного ремонта на дороге по улице Юбилейной, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Провел выездное совещание на улице Юбилейной. В городском округе Люберцы в плановом режиме продолжается ямочный ремонт автомобильных дорог. С начала текущего года на муниципальных дорогах зафиксировано порядка 5 960 ям, более 4 045 из них устранены. Работы здесь будут завершены 16 апреля», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в настоящее время ямочный ремонт выполняется на автомобильных дорогах муниципального значения по улицам Юбилейной, Авиаторов и в поселке ВУГИ.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте их под этим постом или отправляйте на электронную почту glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.