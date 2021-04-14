РИАМО - 14 апр. Полицейские в Талдомском городском округе задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Задержан 41-летний местный житель. При обыске в его доме, расположенном в одном из садовых товариществ около деревни Малое Страшево, обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с охотничьим карабином и патронами калибра 5,6 мм. Оперативники нашли более 500 таких патронов.

«По заключению экспертизы изъятое является огнестрельным оружием - нарезным карабином - и 524 патронами, относящимися к категории боеприпасов, пригодных для стрельбы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемый заключен под стражу.