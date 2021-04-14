РИАМО - 14 апр. Производитель снеков и кондитерских изделий ЗАО «КДВ Павловский Посад» создаст 200 новых рабочих мест на своем предприятии после реконструкции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Общество входит в группу компаний KDV – крупнейшего российского производителя снеков, кондитерских изделий, чая, соков, кофе и другой продукции.

«Сейчас на заводе компании в Павловском Посаде трудятся 700 человек. Благодаря расширению предприятия, будет создано дополнительно 200 новых рабочих мест для жителей региона», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что объем инвестиций в проект составляет свыше 200 млн рублей. Реконструкцию планируется завершить во втором квартале 2022 г.

Производственно-складские площади увеличатся до 27,5 тыс. кв. м. Запланирована установка двух производственных линий по изготовлению новой марки шоколадно-вафельных батончиков.