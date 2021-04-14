РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 апр. Жители Королева смогут увидеть кубок Гагарина на Ледовой арене им. Касатонова и сфотографироваться с ним 15 апреля, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

Главный хоккейный кубок страны - кубок Гагарина - будет выставлен 15 апреля на Ледовой арене им. Касатонова в 14:00.

«Сфотографироваться с ним сможет любой желающий! Приглашаю всех жителей!» - написал Ходырев.

Кубок привезли в Королев в рамках космического фестиваля, который проходит в городе до 18 апреля.