РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Новый пункт вакцинации от Covid-19 открылся в микрорайоне Силикатная подмосковного Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

Очередной пункт вакцинации граждан от Covid-19 открыли в городском округе Подольск по адресу: Сыровский тупик, дом 1. Он принял первых посетителей 13 апреля.

В пункте два процедурных кабинета: в первом пациента осматривает врач и измеряет артериальное давление, сатурацию, собирает анамнез, во втором кабинете проводят вакцинацию. Пункт работает с 8:00 до 16:00.

Согласно данным на 13 апреля, 29499 человек в округе сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе вакцину получили 7 550 человек старше 60 лет.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, в том числе жители старше 60 лет. Вакцина противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, находящимися в периоде обострения. Препарат не вводят, если у человека высокая температура.

В пунктах вакцинации могут сделать прививку от коронавирусной инфекции следующие категории иностранных граждан: имеющие вид на жительство на территории РФ; разрешение на временное пребывание на территории РФ; официально трудоустроенные на территории РФ (имеющие патент), при наличии СНИЛС, паспорта с переводом.

Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.