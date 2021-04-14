РИАМО - 14 апр. Правоохранители задержали жителя Орехово-Зуево, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя двух мальчиками, преступления он совершал на протяжении двух лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, с лета 2019 по апрель 2021 года мужчина для удовлетворения своих сексуальных потребностей, систематически совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении сыновей своей знакомой.

Подозреваемый дал следователю признательные показания. Также он рассказал обо всех обстоятельствах преступлений.

Установлено, что ранее мужчина неоднократно был судим за совершение кражи и мошенничества. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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