РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Благотворительный турнир по футболу среди детских команд «Пас надежды», посвященный детям, страдающим детским церебральным параличом, пройдет в городском округе Мытищи 17 апреля, сообщается на сайте администрации горокруга.

Организатором события выступила Общественная палата округа при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи и ДФК Mr. Junior.

Мероприятие стартует 17 апреля в 10:00 на футбольном поле с искусственным газоном СК «Строитель» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 30А.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.