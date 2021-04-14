РИАМО - 14 апр. Школьников Подмосковья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», 300 учеников десятых классов и 150 студентов 3–4 курсов колледжей получат по 1 млн руб, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Подмосковные школьники с 5 по 10 класс, а также студенты областных техникумов и колледжей могут принять участие в новом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». Каждый участник сможет продемонстрировать свои сильные стороны и таланты. В качестве награды – ценные призы», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что первые этапы состязаний пройдут дистанционно. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте до 1 июня по ссылке.

«Полуфиналы уже пройдут в очном формате. Приглашаем всех принять участие, будет интересно. Тем более, что на кону отличные призы: 300 учеников десятых классов и 150 студентов 3–4 курсов колледжей, победивших в конкурсе, получат по 1 млн рублей, а 300 учеников 8–9 классов и 150 студентов 1–2 курсов получат по 200 тыс. рублей»,– добавила Каклюгина.

Победители из 5–7 классов выиграют путешествие на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. В прошлом году Московская область вошла в тройку лидеров по количеству победителей конкурса.

Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».