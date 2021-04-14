РИАМО - 14 апр. 17 новых комфортабельных машин для общепрофильных выездных бригад, среди которых и реанимобиль, получила Балашихинская подстанция скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Кареты» скорой помощи передал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В 2021 году поступление новых машин в Балашиху стало возможно по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».

Все машины скорой помощи оборудованы качественной немецкой техникой - аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами и ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных, функциональной каталкой. Салоны машин максимально удобны для полноценного оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пациентов.

Реанимобиль укомплектован аппаратом для автоматического проведения непрямого массажа сердца при клинической смерти, что улучшает качество проведения реанимационных мероприятий, в том числе во время транспортировки пациента, данным устройством.

Для удобства работы врачей в каждой бригаде есть специальный планшет. На него экипажи получают карту вызова в электронном виде, записывать адрес под диктовку больше не нужно. Если пациента нужно госпитализировать, по нажатию кнопки диспетчеры подберут ближайший стационар.