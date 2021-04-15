В ближайшие выходные москвичи смогут отправиться на экскурсию по старинным столичным улочкам, поискать диковинки на индийском базаре и посетить интерактивную выставку о космосе. Меломаны могут сходить на концерт «Мумий Тролля» или послушать композиции из мюзиклов в соборе. В кино выйдет драма Данилы Козловского о чернобыльской катастрофе и номинированный на «Оскар» фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом. Об этих и других событиях грядущего уикенда – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 16 апреля

Индийская ярмарка «Delhi базар»

сайт «Delhi базар»

Где: Москва, ул. Арбат, д. 24, ТЦ «Арбат, 24»

Когда: 16 апреля с 13:00 до 20:00, 17 и 18 апреля с 12:00 до 20:00

Стоимость: вход на ярмарку бесплатный

Проникнуться таинственной атмосферой Индии, прикупить на лето легкие и яркие платья и шали из натуральных тканей, разнообразные масла и косметические средства, необычные украшения, знаменитые специи и многое другое можно будет в ближайшие выходные на Старом Арбате. Посетители ярмарки смогут насладиться блюдами традиционной индийской кухни. На «Delhi базаре» также состоятся кулинарные мастер-классы и кинопоказы.

Московский велопрокат 2021: стоимость и новинки сезона>>

Экскурсия по Неглинке и Рождественке

Где: в центре Москвы, место встречи открывается после записи

Когда: 16 апреля в 19:00

Стоимость: 400 рублей

В пятницу проект «Москва, которой нет» приглашает на экскурсию по тихому уголку столицы – улице Рождественке. Туристы узнают об истории Московского архитектурного института, Строгановского училища, о доходных купеческих домах, реке Неглинке и знаменитых Сандуновских банях. Экскурсию проведет Мария Подъяпольская. Узнать подробную информацию и записаться на можно на сайте проекта.

СУББОТА, 17 апреля

Интерактивная выставка «Космос далеко, космос рядом!»

Где: Москва, Пресненская наб., д. 2, «Афимолл Сити»

Когда: ежедневно до 10 июля

Стоимость: взрослый билет – 350 рублей, детский – 200 рублей

В ТЦ «Афимолл Сити» проходит выставка, посвященная космосу и 60-летию полета Юрия Гагарина. В экспозиции представлены семь зон с инсталляциями. Посетители смогут узнать, какого цвета закаты на разных планетах и сколько космического мусора вращается на орбите Земли, поглядеть в иллюминатор, попозировать на фоне огромной луны. Выставка ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет, однако и ребятам с 6 лет здесь не дадут скучать.

Квесты «Как стать космонавтом» проходит по будням в 17:00. 17 апреля в 17:00 состоится лекция о малых космических телах, которую проведут специалисты Московского планетария, а 18 апреля в 16:00 пройдет мастер-класс от космической мастерской Space Giraffe, в рамках которого юные участники смогут сделать собственную Луну, Солнечную систему или шлем космонавта. Приобрести билеты можно на сайте торгового центра.

То, о чем не пишут в путеводителях: аккаунты лучших подмосковных travel‑блогеров >>

Концерт группы «Мумий Тролль»

Где: Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, cтр. 2, концертный зал Music Media Dome

Когда: 17 апреля в 19:00

Стоимость: в продаже остались билеты от 6 000 рублей

После большого пандемического перерыва Илья Лагутенко и его группа вновь готовы радовать поклонников яркими драйвовыми выступлениями. Культовые музыканты волны русского рока рубежа 1990–2000-х выступят в субботу в КЗ Music Media Dome. Приобрести билеты можно на сайте площадки.

Концерт «The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar»

фонд «Бельканто»

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 17 апреля в 21:00

Стоимость: от 3 000 рублей

Вечером в субботу в кафедральном соборе Святых Петра и Павла прозвучит музыка из популярнейших мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда». Увертюры, арии, дуэты и попурри из шедевров британского композитора исполнит один из лучших хоровых коллективов столицы – Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова. Также посетители услышат исторический орган «Зауэр». За инструментом – лауреат международных конкурсов Игорь Белоконь.

Билеты можно приобрести на сайте фонда «Бельканто».

Куда поехать на майские праздники 2021: 8 стран, где ждут российских туристов>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

Детский спектакль «Книга джунглей. Маугли»

пресс-служба Московского Губернского театра пресс-служба Московского Губернского театра пресс-служба Московского Губернского театра 1 из 3

Где: Москва, Волгоградский просп., д. 121, Московский Губернский театр

Когда: 18 апреля в 16:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Музыкально-пластический спектакль по любимому многими поколениями детей и взрослых произведению Редьярда Киплинга покажут в воскресенье в Московском Губернском театре. Зрители узнают историю человеческого детеныша, потерявшегося в индийских джунглях и ставшего членом семьи стаи волков, верным другом и учеником пантеры Багиры и медведя Балу, врагом грозного тигра Шерхана и его приспешника шакала Табаки.

Купить билеты можно на сайте театра.

Комедийный спектакль «Рыцарь пламенеющего пестика»

пресс-служба Театра им. А.С. Пушкина

Где: Москва, Тверской бульвар, д. 23, Театр имени А. С. Пушкина

Когда: 18 апреля в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Комедия Фрэнсиса Бомонта впервые увидела свет четыре столетия назад, а сейчас представлена на сцене Театра имени Пушкина в постановке британского режиссера Деклана Доннеллана. По сюжету в размеренный и скучный спектакль «Лондонский купец» вмешиваются двое беспокойных зрителей с предложением «улучшить» пьесу. На главную роль приглашается племянник оригинальной парочки по имени Ралф (актер-любитель), и спектакль обрастает песнями, танцами и героическими подвигами, превращаясь в «Рыцаря пламенеющего пестика».

В ролях – Александр Феклистов, Агриппина Стеклова, Назар Сафонов, Сергей Миллер, Андрей Кузичев и другие. Билеты можно приобрести на сайте театра.

Трупы заключенных и «нацистские практики»: в чем обвиняют создателей выставки Body Worlds>>

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Драма «Отец»

В российский прокат выходит драма Флориана Зеллера – дебют французского писателя и драматурга в полнометражном кино. В фильме, номинированном на «Оскар» в шести категориях, снялись Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс и другие.

По сюжету Энн хочет перебраться во Францию к любимому и ищет сиделку для своего пожилого отца Энтони. 80-летний аристократ, страдающий деменцией, плохо понимает, что происходит, и становится раздражительным и подозрительным.

Драма «Чернобыль»

Драма Данилы Козловского – своего рода ответ прогремевшему сериалу «Чернобыль» от HBO.

Главный герой Алексей Карпушин работает пожарным в Припяти. Он влюблен в парикмахершу Ольгу, вместе они собираются ехать на море, когда на АЭС происходит взрыв. Выполняя свой долг, Карпушин рискует жизнью и здоровьем и пытается предотвратить еще большие разрушения.

Съемки частично проходили на действующей атомной станции. В главной роли снялся сам Козловский, возлюбленную героя сыграла Оксана Акиньшина.