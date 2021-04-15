В ближайшие выходные москвичи смогут отправиться на экскурсию по старинным столичным улочкам, поискать диковинки на индийском базаре и посетить интерактивную выставку о космосе. Меломаны могут сходить на концерт «Мумий Тролля» или послушать композиции из мюзиклов в соборе. В кино выйдет драма Данилы Козловского о чернобыльской катастрофе и номинированный на «Оскар» фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом. Об этих и других событиях грядущего уикенда – в гиде РИАМО.
ПЯТНИЦА, 16 апреля
Индийская ярмарка «Delhi базар»
Где: Москва, ул. Арбат, д. 24, ТЦ «Арбат, 24»
Когда: 16 апреля с 13:00 до 20:00, 17 и 18 апреля с 12:00 до 20:00
Стоимость: вход на ярмарку бесплатный
Проникнуться таинственной атмосферой Индии, прикупить на лето легкие и яркие платья и шали из натуральных тканей, разнообразные масла и косметические средства, необычные украшения, знаменитые специи и многое другое можно будет в ближайшие выходные на Старом Арбате. Посетители ярмарки смогут насладиться блюдами традиционной индийской кухни. На «Delhi базаре» также состоятся кулинарные мастер-классы и кинопоказы.
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Экскурсия по Неглинке и Рождественке
Где: в центре Москвы, место встречи открывается после записи
Когда: 16 апреля в 19:00
Стоимость: 400 рублей
В пятницу проект «Москва, которой нет» приглашает на экскурсию по тихому уголку столицы – улице Рождественке. Туристы узнают об истории Московского архитектурного института, Строгановского училища, о доходных купеческих домах, реке Неглинке и знаменитых Сандуновских банях. Экскурсию проведет Мария Подъяпольская. Узнать подробную информацию и записаться на можно на сайте проекта.
СУББОТА, 17 апреля
Интерактивная выставка «Космос далеко, космос рядом!»
Где: Москва, Пресненская наб., д. 2, «Афимолл Сити»
Когда: ежедневно до 10 июля
Стоимость: взрослый билет – 350 рублей, детский – 200 рублей
В ТЦ «Афимолл Сити» проходит выставка, посвященная космосу и 60-летию полета Юрия Гагарина. В экспозиции представлены семь зон с инсталляциями. Посетители смогут узнать, какого цвета закаты на разных планетах и сколько космического мусора вращается на орбите Земли, поглядеть в иллюминатор, попозировать на фоне огромной луны. Выставка ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет, однако и ребятам с 6 лет здесь не дадут скучать.
Квесты «Как стать космонавтом» проходит по будням в 17:00. 17 апреля в 17:00 состоится лекция о малых космических телах, которую проведут специалисты Московского планетария, а 18 апреля в 16:00 пройдет мастер-класс от космической мастерской Space Giraffe, в рамках которого юные участники смогут сделать собственную Луну, Солнечную систему или шлем космонавта. Приобрести билеты можно на сайте торгового центра.
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Концерт группы «Мумий Тролль»
Где: Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, cтр. 2, концертный зал Music Media Dome
Когда: 17 апреля в 19:00
Стоимость: в продаже остались билеты от 6 000 рублей
После большого пандемического перерыва Илья Лагутенко и его группа вновь готовы радовать поклонников яркими драйвовыми выступлениями. Культовые музыканты волны русского рока рубежа 1990–2000-х выступят в субботу в КЗ Music Media Dome. Приобрести билеты можно на сайте площадки.
Концерт «The Phantom of the Opera. Cats. Jesus Christ Superstar»
Где: Москва, Старосадский пер., д. 7, кафедральный собор Святых Петра и Павла
Когда: 17 апреля в 21:00
Стоимость: от 3 000 рублей
Вечером в субботу в кафедральном соборе Святых Петра и Павла прозвучит музыка из популярнейших мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», «Кошки», «Иисус Христос – суперзвезда». Увертюры, арии, дуэты и попурри из шедевров британского композитора исполнит один из лучших хоровых коллективов столицы – Государственная капелла Москвы им. Вадима Судакова. Также посетители услышат исторический орган «Зауэр». За инструментом – лауреат международных конкурсов Игорь Белоконь.
Билеты можно приобрести на сайте фонда «Бельканто».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля
Детский спектакль «Книга джунглей. Маугли»
Где: Москва, Волгоградский просп., д. 121, Московский Губернский театр
Когда: 18 апреля в 16:00
Стоимость: от 1 000 рублей
Музыкально-пластический спектакль по любимому многими поколениями детей и взрослых произведению Редьярда Киплинга покажут в воскресенье в Московском Губернском театре. Зрители узнают историю человеческого детеныша, потерявшегося в индийских джунглях и ставшего членом семьи стаи волков, верным другом и учеником пантеры Багиры и медведя Балу, врагом грозного тигра Шерхана и его приспешника шакала Табаки.
Купить билеты можно на сайте театра.
Комедийный спектакль «Рыцарь пламенеющего пестика»
Где: Москва, Тверской бульвар, д. 23, Театр имени А. С. Пушкина
Когда: 18 апреля в 19:00
Стоимость: от 500 рублей
Комедия Фрэнсиса Бомонта впервые увидела свет четыре столетия назад, а сейчас представлена на сцене Театра имени Пушкина в постановке британского режиссера Деклана Доннеллана. По сюжету в размеренный и скучный спектакль «Лондонский купец» вмешиваются двое беспокойных зрителей с предложением «улучшить» пьесу. На главную роль приглашается племянник оригинальной парочки по имени Ралф (актер-любитель), и спектакль обрастает песнями, танцами и героическими подвигами, превращаясь в «Рыцаря пламенеющего пестика».
В ролях – Александр Феклистов, Агриппина Стеклова, Назар Сафонов, Сергей Миллер, Андрей Кузичев и другие. Билеты можно приобрести на сайте театра.
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КИНОПРЕМЬЕРЫ
Драма «Отец»
В российский прокат выходит драма Флориана Зеллера – дебют французского писателя и драматурга в полнометражном кино. В фильме, номинированном на «Оскар» в шести категориях, снялись Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Оливия Уильямс и другие.
По сюжету Энн хочет перебраться во Францию к любимому и ищет сиделку для своего пожилого отца Энтони. 80-летний аристократ, страдающий деменцией, плохо понимает, что происходит, и становится раздражительным и подозрительным.
Драма «Чернобыль»
Драма Данилы Козловского – своего рода ответ прогремевшему сериалу «Чернобыль» от HBO.
Главный герой Алексей Карпушин работает пожарным в Припяти. Он влюблен в парикмахершу Ольгу, вместе они собираются ехать на море, когда на АЭС происходит взрыв. Выполняя свой долг, Карпушин рискует жизнью и здоровьем и пытается предотвратить еще большие разрушения.
Съемки частично проходили на действующей атомной станции. В главной роли снялся сам Козловский, возлюбленную героя сыграла Оксана Акиньшина.
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