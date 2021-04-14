РИАМО - 14 апр. Возгорание в здании жилого дома на Кутузовском проспекте, 14 произошло вечером в среду, пожар уже ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:13, в 17:27 возгорание на площади 5 кв. м на втором этаже здания ликвидировали.

«Люди вышли из здания до приезда подразделений. Пострадавших нет», - сообщает пресс-служба.

Из данных открытых источников следует, что в жилом доме также по данному адресу находился филиал №1 городской поликлиники №57.