РИАМО - 14 апр. В Московской области свыше 37 тыс. выпускников школ будут писать итоговое сочинение 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Итоговое сочинение станет допуском к сдаче ЕГЭ или государственного выпускного экзамена.

«Точные темы будут опубликованы за 15 минут до начала экзамена, однако примерные темы для подготовки известны уже сейчас: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой» и «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Результаты можно будет узнать в образовательных учреждениях.

Те, кто не смогут написать сочинение в назначенный день по уважительной причине или получат «незачет», смогут сделать это в дополнительные дни - 5 и 19 мая.

Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест>>