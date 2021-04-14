РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. В микрорайоне Алексеевская роща подмосковной Балашихи для удобства жителей запустили два укороченных утренних рейса на автобусном маршруте № 1222к ЖК «Алексеевская Роща» - метро «Щелковская», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Два утренних рейса организованы на маршруте № 1222к по просьбе жителей микрорайона Алексеевская Роща от остановки «улица Дмитриева, 6». По укороченному маршруту автобусы отправляются в 07:00 и 07:20, а посадка в транспортные средства производится за 10 минут.

Теперь жителям ближайших домов в утренний час пик не нужно идти до начальной остановки маршрута.

Ежедневный пассажиропоток на всем маршруте № 1222к составляет 2 тыс. человек.​