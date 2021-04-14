РИАМО - 14 апр. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на дорогах около станций метро «Таганская» и «Марксистская», на Москворецкой и Кремлевской набережных, улицах Серафимовича, Большая Полянка, Большая Серпуховская и других.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением возникли на северо-западе, юго-востоке и северо-востоке мегаполиса.

К 20 часам загруженность городских дорог снизится до семи баллов, к 21 часу - до пяти баллов.