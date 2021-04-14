РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело на мужчину, который, несмотря на лишение прав за езду в нетрезвом виде, вновь сел за руль, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Гражданина из ближнего зарубежья в Подольске привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КРФоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,6 года.

Несмотря на лишение водительских прав, обвиняемый вновь сел за руль в состоянии опьянения. Его вовремя задержали сотрудники ГИБДД. Подольская городская прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до двух лет.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролирует городская прокуратура.