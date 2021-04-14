РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 апр. Публичные слушания об исполнении бюджета Балашихи в 2020 году провели в МФЦ округа, бюджет исполнен по доходам на 98%, что позволило выполнить основные задачи, поставленные перед органами местного самоуправления, сообщила начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова.

Слушания прошли в среду в здании МФЦ на улице Советской. На мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, общественных организаций, депутаты совета депутатов Балашихи, местные жители.

«Несмотря на пандемический кризис, который негативно отразился на макроэкономической ситуации страны, бюджет Балашихи в 2020 году исполнен по доходам на 98%, что позволило выполнить все основные задачи, поставленные перед органами местного самоуправления и администрацией округа. Расходная часть бюджета в 2020 году исполнена в объеме 17,3 млрд рублей, доходная часть – в объеме 17,1 млрд рублей», - сказала Ястребова.

Она добавила, что средства направлялись на реализацию 17 муниципальных программ. Также на территории Балашихи в 2020 году было реализовано девять федеральных проектов в области образования, культуры, цифровой экономики, демографии, жилья и городской среды (2 млрд 595 млн рублей).

По словам Ястребовой, в ушедшем году в рамках работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов задолженность в консолидированный бюджет погашена на сумму более 300 млн рублей.

Заместитель председателя совета депутатов Балашихи Евгений Николаев выразил надежду, что во второй половине текущего года будут увеличены поступления доходов в бюджет, и те проекты, которые из-за пандемии не были на 100% реализованы в 2020 году, удастся завершить в текущем году.

По результатам публичных слушаний, совету депутатов Балашихи предложено утвердить решение «Об исполнении бюджета городского округа за 2020 год».

В 2020 году в рамках реализации программы «Строительство социнфраструктуры» направили 58 млн рублей на строительство детсада в микрорайоне Авиаторов, 126 млн руб. – на строительство детсада на улице Твардовского; 655 млн руб. - на строительство школы на Шоссе энтузиастов, 38; 576 млн руб. - на строительство пристройки к школе №8; 414 млн рублей на строительство пристройки к школе №30 в микрорайоне Авиаторов.

В рамках программы «Образование» 8,2 млрд руб. направили на обеспечение деятельности учреждений образования.

В 2020 году проведен ремонт 57 подъездов в домах на сумму 8 млн рублей и благоустройство 15 дворовых территорий (163 млн руб.).