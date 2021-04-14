РИАМО - 14 апр. Конкурс на благоустройство парка проведут в Одинцовском городском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», работы планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба комитета по конкуретной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на благоустройство Немчиновского парка в Одинцовском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Проект предусматривает комплексное благоустройство, которое включает в себя обустройство набережной, устройство площадок отдыха на основных видовых точках набережной. Также будет установлено освещение, посажены деревья и кустарники.

Перед благоустройством пройдет инженерная подготовка местности, пруд и прилегающие территории расчистят.

Суммарная площадь территории, которая благоустраивается, составляет 8,64 тыс. кв м.

Объект благоустройства был включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды», он финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия.