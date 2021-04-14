РИАМО - 14 апр. Рабочие забили все 312 сваи под фундамент опор путепровода через ж/д Савеловского направления, строительство идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Забивка свай под фундаменты опор путепровода завершена, всего забили 312 свай под все четыре опоры путепровода. Строители уже приступили к устройству тела опоры №3, а на опоре №4 ведется бетонирование. В мае завершится бетонирование опор №№ 3,4 и начнется монтаж пролетного строения будущего путепровода. Также ведется устройство опор №№1,2», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, также продолжается строительство временной дороги со стороны Дмитровского шоссе для подъезда строительной техники. Работы ведутся в графике, задействованы около 50 специалистов и 40 единиц техники.

Суммарная длина I этапа строительства Северного обхода Лобни составит 4,7 км, из которых 210 м – это протяженность путепровода. Из-за высокой востребованности возведение I этапа планируется завершить в 2022 году. Так, он обеспечит граждан транспортной связью с Дмитровским и Рогачевским шоссе и сократит время на въезд и выезд из города до 30 минут.

Возведение транспортной развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе планируется в рамках II этапа. В рамках этого этапа планируют реконструировать около 1,5 км дорог Дмитровского шоссе с устройством переходно-скоростных полос. Полосы движения увеличат до четырех.

Завершить строительство II этапа планируется к 2025 году. К этому времени также планируют окончание возведения III этапа, который предполагает стройку направленного съезда эстакадного типа в сторону аэропорта Шереметьево. Полос движения по Северному обходу города Лобни увеличат до шести.