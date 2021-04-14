РИАМО - 14 апр. Пассажиры подмосковных автобусов со среды могут оплатить проезд картой «Тройка» еще на 306 маршрутах (более 1,1 тыс. автобусов) «Мострансавто» с зональной тарификацией пригородного сообщения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Возможность оплаты «Тройкой» появилась в феврале этого года. С тех пор уже совершено свыше 180 тыс. поездок. Стоимость проезда по карте зависит от протяженности поездки.

«На сегодняшний момент возможность оплаты проезда «Тройкой» доступна на более чем 700 маршрутах в 2,6 тыс. автобусах области, оснащенных стационарным оборудованием. К лету этого года мы рассчитываем запустить карту во всех 9,5 тыс. транспортных средствах на более 2 тыс. подмосковных маршрутах», — отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что «Тройка» значительно упрощает оплату проезда при передвижение жителей между Подмосковьем и Москвой.

Для того, чтобы рассчитаться этой транспортной картой, нужно при посадке в автобус приложить карту к стационарному валидатору для фиксации входа. Также карту нужно приложить к валидатору при выходе для фиксации выхода во избежание списания максимальной стоимости поездки.

В салонах транспортных средств, где принимают карту «Тройка», размещены специальные информационные стикеры.

Опубликована инструкция по пополнению карты «Тройка» в Подмосковье>>