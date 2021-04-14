РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Свой первый паспорт юные жители Люберец по желанию могут получить в МФЦ в торжественной обстановке, сообщили в МФЦ округа.

В МФЦ можно заполнить заявление о выдаче паспорта и сообщить, как вы хотите его получить: в обычной или торжественной обстановке. При выборе второго варианта заранее сообщат время и место проведения церемонии. На торжественном событии паспорт и поздравительную открытку вручает представитель администрации муниципалитета.

Вместе с заявлением потребуется собрать документы: свидетельство о рождении, 2 фотографии 3,5 на 4,5 см и квитанцию об оплате госпошлины в размере 300 рублей (оплатить можно в любом отделении банка).

С получением документа лучше не затягивать: при обращении по месту регистрации паспорт оформят в течение 10 дней, а по месту фактического пребывания - за 30 дней.