РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Медики подстанции скорой помощи для обслуживания жителей городского округа Люберцы получили от губернатора Московской области Андрея Воробьева 26 новых машин, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«26 новых машин получили от губернатора Московской области Андрея Воробьева врачи люберецкой подстанции скорой помощи для обслуживания жителей городского округа Люберцы. Для нас это очень важная помощь. В машинах установлено современное оборудование. Они укомплектованы необходимой техникой - дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что каждая бригада будет оснащена специальными гаджетами (планшетами), на которые медики смогут получать карту вызова — имя пациента, наличие хронических заболеваний и противопоказаний. При госпитализации больного планшет позволит бригаде выбрать ближайший стационар.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в среду Воробьев передал ключи от скорых и реанимобилей в областную станцию СМП. 42 автомобиля отправились в 11 городских округов - Балашиха, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки.

В этом году для станции скорой помощи региона закуплено 167 автомобилей - ранее переданы 54 из них, до 7 мая поступит еще 71. Все они укомплектованы так, чтобы спасать людей даже в самых сложных случаях - дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.

В 2020 году закуплено 140 машин, а также - более 630 планшетов для бригад скорой помощи. В автопарке областной станции СМП почти 900 машин. За последние 7 лет он обновлен почти на 71%. Ежегодно планируется приобретать по 95 авто, что позволит к 2025 году сократить средний возраст машин с 5 до 3 лет.