РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Реставрацию здания лазарета для воинов времен Русско-японской войны в селе Ильинское подмосковного Красногорска могут завершить в августе этого года, сообщил руководитель проекта по реконструкции и реставрации здания Кирилл Теплов.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский в среду осмотрел ход работ.

«Муниципальный контракт заключен, подрядчик на месте, количество рабочих достаточное. Будем регулярно посещать этот объект, чтобы подрядчик не выбился из срока», – сказал Спасский.

Он отметил, что главная задача подрядчика – максимально бережно отнестись к каждому бревну.

«В этом максимальная проблематика. Сделать нечто более красивое и современное было бы проще и дешевле. Но изюминка этого проекта в том, чтобы сохранить историзм. Чтобы человек мог буквально вдохнуть воздух той эпохи, где-то потрогать это руками», – добавил Спасский.

Лазарет построили в 1874 году для восстановления солдат после Русско-японской войны. В советские годы здесь были сельский кинотеатр, библиотека. Несколько лет здание простояло заброшенным.

«Перед нами стоит задача максимально сохранить все, что осталось», – подчеркнул Теплов.

По его словам, при строительстве лазарета использовали передовые для тех времен решения.

«Это чуть ли не первое каркасное здание в России – по шведским технологиям. Отделан каркас специальным антибактериальным английским ситцем, который нигде больше не сохранился. Мы приложим максимальные усилия, чтобы все это сохранить», – добавил Теплов.

Работы идут уже три месяца. В результате здание приведут в первоначальный вид, убрав культурные слои, появившиеся за полтора века. Каркас сохранился примерно на 75%, в общем, по оценке руководителя проекта, здание удастся сохранить на 40%.

«По договору срок окончания работ – октябрь 2021 года, но мы стремимся завершить все в августе-сентябре», – заключил Теплов.

В дальнейшем в здании обустроят музей, который войдет в проект «Императорский маршрут».