РИАМО - 14 апр. Уголовное дело о продаже небезопасных товаров возбуждено после случая в столичной кофейне, где девушке продали антисептик вместо воды, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 10 апреля в кофейне Cofix в центре Москвы. Девушке вместо минеральной воды продали антисептик, который она употребила. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

«Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По делу планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Также будут допрошены сотрудники заведения», – сказала Иванова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в кофейне Cofix, где продали антисептик вместо воды. Представителя юрлица вызвали для составления протоколов.