РИАМО - 14 апр. Уголовное дело о продаже небезопасных товаров возбуждено после случая в столичной кофейне, где девушке продали антисептик вместо воды, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По делу планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Также будут допрошены сотрудники заведения», – сказала Иванова.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в кофейне Cofix, где продали антисептик вместо воды. Представителя юрлица вызвали для составления протоколов.
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