РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных жителей Люберец 15 апреля на онлайн-мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 11:00 пройдет выставка-календарь, посвященная Международному дню экологических знаний. В 12:00 «Кино и детская литература» - информационно-познавательная рубрика, посвященная экранизации повести Евгения Велтистова «Приключения Электроника».

Присоединиться к мероприятиям можно в соцсети Instagram.