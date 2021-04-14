РИАМО - 14 апр. В рамках национального проекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе стартовала акция «Сдай старые шины на переработку!», их можно сдать в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» или в специальные пункты приема старой резины «Ориспром». Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Важно, что все сданные жителями покрышки попадают напрямую, в обход сортировок к переработчикам, им дадут «вторую жизнь», сделают беговые дорожки и безопасное покрытие для детских площадок», - подчеркнул Хромушин.

По текущим правилам крупногабаритный мусор, к которому относятся старые покрышки, запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры во дворах. Так, в 40 округах Подмосковья работают 43 пункта «Мегабак». Также в Подмосковье работает 80 бесплатных пунктов приема старой резины «Ориспром». В тех местах, где пока нет «Мегабака», можно воспользоваться ими.

Акция продлится до середины мая. Участники могут выиграть новый комплект резины для своей машины. Чтобы претендовать на приз, нужно сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема, и разместить фотографию в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Когда акция закончится выберут самую интересную и креативную фотографию.

Также в пункты «Мегабак» можно сдать старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие крупные отходы, которые можно переработать. За год работы пунктов жители Подмосковья сдали почти 19 тыс. куб. м такого мусора.

Сейчас в Московской области работают десять современных комплексов по переработке отходов. Создается комплексная система по раздельному сбору и увеличению доли переработки отходов в рамках национального проекта «Экология».

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