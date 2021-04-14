РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Сотрудник интернет-магазина в Подольске подменил содержимое коробки, чтобы купить дорогостоящую аппаратуру по цене дешевой статуэтки, ему грозит лишение свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Екатерина Морозова.

Сотрудник решил похитить товар стоимостью более 145 тыс. рублей. Он взял большую коробку из-под статуэтки и положил в нее дорогостоящую аппаратуру. Придя домой после смены, он с сотового телефона заказал заранее подготовленную статуэтку, в коробке от которой находился другой товар. Однако при получении посылки мужчину задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Согласно уголовному законодательству, за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу), ему грозит до 1 года лишения свободы.

Обвинительное постановление по уголовному делу утверждено Подольской городской прокуратурой.