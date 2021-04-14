РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В магазине подмосковного Подольска беременная отказалась надеть маску, ее муж из-за этого подрался с кассиром и повредил его автомобиль, дело рассмотрит суд, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Екатерина Морозова.

Число заболевших коронавирусом снижается, но необходимость в ношении средств индивидуальной защиты остается. Защитная маска может уберечь не только от смертельной болезни, но и от конфликтных ситуаций, последствия которых могут привести к уголовной ответственности.

В одном из магазинов беременная решила проигнорировать правила масочного режима. Из-за этого у нее возник конфликт с представителем торговой сети. В итоге ее супруг и кассир магазина подрались и нанесли друг другу телесные повреждения. Муж беременной от обиды и переполнявшей его злости повредил автомобиль кассира.

Согласно части 1 статьи 167 УК РФ за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если это повлекло причинение значительного ущерба, полагается до двух лет лишение свободы.

В итоге возбудили уголовное дело, обвинительный акт по которому утвердила Подольская городская прокуратура. Дело направили в суд.