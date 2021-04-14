РИАМО - 14 апр. На сегодняшний день в Подмосковье заброшенными считаются порядка 15 тыс. дачных участков, в основном они находятся в отдаленных СНТ региона, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Брошенные участки находятся в основном в отдаленных СНТ. Они труднодоступны, расположены под линиями электропередачи. Такие участки не имеют особого спроса. Их достаточное количество, в среднем таковых около 15 тысяч», – сказал Чаплин.

Он добавил, что заброшенные участки к себе могут присоединить соседи, но сильной активности в этом плане в регионе не наблюдается.

Чиновник подчеркнул, что к участкам хозяева не вернулись даже во время пандемии и жестких ограничительных мер по коронавирусу, чтобы там переждать самоизоляцию.

«Люди не стали искать свои участки во время пандемии. Брошенные участки, как правило, остаются брошенными. Их давно никто не эксплуатирует», – заключил Чаплин.