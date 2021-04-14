РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске мужчину приговорили к 480 часам обязательных работ за избиение малолетнего сына и издевательства над ним, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Екатерина Морозова.

Подсудимый под видом мер воспитательного характера сначала ударил деревянной палкой от швабры по руке своему малолетнему сыну, от чего он заплакал. Отцу не понравилась реакция ребенка, он схватил сына за шею, подвел к окну и начал угрожать, что выбросит его с восьмого этажа, а затем продолжил издеваться.

Подсудимый вину признал частично. Утверждал, что его методы воспитания эффективны и приводят к положительному результату. Исследовав материалы дела, допросив свидетелей, выслушав стороны обвинения и защиты, суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 480 часов обязательных работ.

Обвинительный приговор вынес мировой судья по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).