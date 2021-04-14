РИАМО - 14 апр. Двух учениц подмосковной гимназии им. Е.М. Примакова наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах», сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

12-летняя Александра Боровикова и 11-летняя Василиса Фомичева в декабре 2020 года катались на тюбингах с горы в коттеджном поселке «Парк Авеню». В какой-то момент девочки заметили, как маленький мальчик вылетел за пределы трассы на реку.

Школьницы сразу кинулись к 3-летнему малышу на помощь, так как течением его понесло к огромной водоотводной трубе. Девочки перебежали через мост и вместе вытащили мальчика из воды до того, как он попал в водоворот.

Заслуженные награды Саше и Василисе вручили советник министра МЧС России Андрей Мерзликин и первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Андямов. Они поблагодарили школьниц за решительность и отвагу, а их родителей — за примерное воспитание ответственных детей.