Чуть больше месяца осталось до того волнительного момента, когда старшеклассники приступят к сдаче ЕГЭ. Как повлияла на экзамен пандемия коронавируса, что изменится в процедуре сдачи предметов, как учителя оценивают готовность выпускников и можно ли подтянуть знания в рекордно короткие сроки, обозреватель РИАМО выясняла у экспертов.

Как и когда пройдет ЕГЭ в Москве и Подмосковье

Фотобанк Московской области, Анастасия Осипова

В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по одному расписанию по всей России в очной форме. Основной период начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Также в течение июня старшеклассники будут сдавать профильные экзамены, среди которых — математика, история, физика и другие предметы.

«Министерство просвещения и Рособрнадзор постановили, что из-за периода самоизоляции и продолжающейся пандемии в этом учебном году будет отменен досрочный период сдачи ЕГЭ, которым раньше пользовались олимпиадники, спортсмены и школьники, не имеющие возможности сдавать экзамены вместе с остальными одиннадцатиклассниками. Основной период сдачи стартует 31 мая, а в июле смогут досдать те, кто не справился с испытаниями с первого раза и не переступил порог минимальных баллов», — поясняет РИАМО руководитель онлайн-центра «Репетиторская империя» Виктор Медведев.

Чтобы минимизировать количество сдающих ЕГЭ и снизить риски распространения инфекции Covid-19, выпускники этого года могут сдавать только ГВЭ по обязательным предметам — русскому языку и математике, если не собираются поступать в вузы и хотят только получить аттестат. Кроме того, перестал быть обязательным ЕГЭ по математике базового уровня, подчеркивает эксперт.

«Сдавать ЕГЭ онлайн будет нельзя, так как основной принцип экзамена — создание единых условий для всех», — отмечает Медведев.

В пресс-службе Рособрнадзора также отметили, что перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

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Просел ли уровень знаний?

Учебный год в пандемию «порадовал» столичных школьников «рваной» учебой с массой перерывов, дополнительных каникул и дистанционкой. Так, в Москве ученики старших классов учились в удаленном режиме с середины октября по 17 января. Однако, как отметил в марте этого года мэр Москвы Сергей Собянин, столичному образованию удалось преодолеть трудности 2020 года.

«Основным результатом функционирования столичной системы образования в 2020 году стало обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса в условиях пандемии Covid-19», – отмечается в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Подводя итоги работы Рособрнадзора в 2020 году, руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что в минувшем году все выпускники, которым нужен был ЕГЭ для поступления в вузы, смогли сдать экзамены. Результаты ЕГЭ не улучшились и не ухудшились по сравнению с 2019 годом.

Он также добавил, что вынужденный переход части школ на дистанционное обучение не привел к серьезному снижению образовательных результатов, что показывают как результаты ЕГЭ, так и результаты проведенного осенью мониторинга подготовки обучающихся по стандартам международного исследования PISA.

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Подбираем справочники и пособия

Подготовка к экзаменам у выпускников выходит на финишную прямую. Этап напряженный, нервы на пределе, паника начинает брать верх над здравым смыслом. В этот момент родителям, возможно, стоит подключиться, чтобы помочь ребенку сконцентрироваться и не распыляться на ненужные вещи», — считает Медведев.

Руководитель онлайн-центра советует прежде всего позаботиться о теоретических пособиях для ребенка. Одна из фатальных ошибок во время подготовки к ЕГЭ — отсутствие альтернативных источников информации, поясняет эксперт.

«Чтобы иметь более полную картину знаний, школьнику нужно учиться диверсифицировать каналы ее получения. Например, он готовится к экзамену по истории — изучил параграф в учебнике, но там может не быть цитаты участников событий, не достает аналитики или вовсе допущена какая-нибудь ошибка или опечатка. Поэтому нельзя останавливаться только на одном теоретическом пособии, нужно дополнить его историческим справочником, провести проверку фактов в Интернете, можно поискать курс по этой теме на «Арзамасе» и даже посмотреть какой-нибудь достоверный сериал», – рекомендует Медведев.

В то же время эксперт не советует покупать все популярные пособия. Перед тем как приобрести справочник, он советует обязательно заглянуть на сайт Федерального перечня учебников и проверить, есть ли там упомянутая книга.

«Если она не включена в рекомендованный список пособий, покупать ее не стоит, иначе рискуете оказать ребенку плохую услугу. Даже в самых разрекламированных справочниках и пособиях встречается множество ошибок, иногда они состоят из «воды», — предупреждает Медведев.

Также эксперт советует проверять, кто автор сборников тестовых заданий. Различные варианты тестов и демоверсий ЕГЭ предлагают огромное количество изданий. Но когда до экзамена остается всего несколько месяцев, лучше всего отдать предпочтение эталонным образцам, а именно — сборникам, составлением которых занимались разработчики КИМов для ЕГЭ и ОГЭ.

«Обычно на таких изданиях имеется пометка «одобрено Федеральным институтом педагогических измерений». Это означает, что к их созданию приложили руку те люди, которые затем предложат детям тесты непосредственно на экзамене. Их тренировочные пособия помогут ребенку сформировать реальное представление о том, с чем ему предстоит потом справиться», – говорит Медведев.

Сборники, составленные другими авторами (не разработчиками КИМов), эксперт рекомендует использовать как подспорье, но не основной элемент подготовки. Они помогают освежить теорию и потренировать мозг, но задания и формулировки на их страницах иногда серьезно устаревают или вообще не встречаются на реальных тестах. Если готовиться только по ним, можно оставить серьезные пробелы в своих знаниях, напоминает эксперт.

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сайт администрации городского округа Красногорск

В отличие от столицы, школы Московской области учились в течение года в штатном режиме. Двухнедельное дистанционное обучение объявлялось в классе, если ковидом заболевал ученик или учитель (либо у 20% учащихся обнаруживали ОРВИ).

Учитель истории и обществознания Химкинской гимназии № 9, призер конкурса «Учитель года России – 2018» Григорий Назаров уверен: в этом году у подмосковных школьников есть все шансы написать ЕГЭ еще лучше и сильнее, чем в прошлом.

Чтобы набрать на экзамене хорошие баллы, учитель рекомендует продумать и правильно выстроить график подготовки. Каждый день он советует посвящать какому-то одному предмету.

«В рамках подготовки нужно обязательно самому себя диагностировать, проходить тесты, находить и анализировать ошибки, вычленять дефициты в знаниях и устранять их», – поясняет Назаров.

В плане устранения дефицитов учитель рекомендует плотно работать вместе с учителем, не бояться задавать вопросы и запрашивать рекомендации по дополнительной литературе.

Учитель русского языка и литературы гимназии № 9 городского округа Электросталь, эксперт ОГЭ по русскому языку до 2017 года Валентина Дорогайкина уверена: один из важнейших слагаемых успеха на экзамене – это вера в себя.

«Настраивайте ребенка на успех. В душе у каждого выпускника не должно быть сомнений и страха, что он не сумеет ответить. Самое главное — это спокойствие и абсолютная вера в себя», — отмечает учитель.

Дорогайкина не советует за месяц до экзамена начинать штурмовать знания заново. Вместо хаотичных метаний нужно спокойно сконцентрироваться, повторить то, что знаешь, и обобщить информацию. Учитель предупреждает: в панике ребенку может казаться, что он все забыл и ничего не знает, но это не так. От урока к уроку знания накапливаются, откладываются и обязательно придут в нужный момент. Главное, получив экзаменационные задания, сконцентрироваться на работе и оставить волнение.

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Отставить стресс!

Еще одно слагаемое успеха на экзамене — комфортная атмосфера для занятий дома.

«Для многих школьников подготовка к экзаменам и сдача ЕГЭ — это один из самых стрессовых периодов в жизни. В это время родителям нужно тщательно следить не только за состоянием ребенка, но и за тем, как вы с ним общаетесь», — напоминает Виктор Медведев.

С одной стороны, нельзя говорить ребенку о том, что экзамен неважен, а с другой — не стоит излишне давить. Эксперт рекомендует найти баланс вместе со школьником.

«Выделите время, когда вы вместе садитесь и обсуждаете его успехи или неудачи, прорабатываете ошибки, планируете график подготовки на следующий день или неделю. Кроме того, можно определить, когда школьник может взять тайм-аут, чтобы отвлечься от подготовки, отдохнуть от разговоров про ЕГЭ, позаниматься ресурсными хобби — теми, которые помогают ему снять эмоциональное напряжение и восстановить силы», — поясняет Медведев.