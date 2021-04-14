РИАМО - 14 апр. ВНИИ труда Минтруда России проводит исследование по определению потребности организаций в кадрах и выявлению перспектив развития профессиональных квалификаций в сфере информационной безопасности.

Представителей организаций призвали пройти опрос до 15 мая, заполнив онлайн-анкету. Для этого нужно пройти по адресу и зарегистрировать личный кабинет участника опроса.

Анкета заполняется руководителем организации или руководителем/специалистом подразделения по информационной безопасности при взаимодействии с сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обеспечения организации.

Результаты опроса будут использованы для формирования прогноза потребности в специалистах в области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объемов их профессиональной подготовки.

Гарантируется полная конфиденциальность информации, полученной в результате опроса. Сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Участники опроса при необходимости смогут получить консультации по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени. E-mail: itsecurity@vcot.info.