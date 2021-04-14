РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Сотрудники ГИБДД Подольска в ходе рейда выявили нарушителя правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В среду отдел ГИБДД УМВД России по Подольску провел оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

За время рейда сотрудники ОГИБДД выявили одного водителя, нарушившего требования к перевозке детей, установленные ПДД. Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.