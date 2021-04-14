РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В подмосковном Подольске отправили в тюрьму местного жителя, который попросил телефон позвонить и скрылся с ним, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Маргарита Тарасова.

Мужчина попросил телефон, чтобы позвонить, забрал его и скрылся. Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и раскаялся.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынесли по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Суд пришел к выводу о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Значительность ущерба определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 5 тыс. рублей. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.